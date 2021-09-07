Операція минула успішно, Христину підтримував її чоловік Володимир Остапчук / фото instagram.com/kristygor
Дружина відомого українського шоумена та ведучого Євробачення Володимира Остапчука Христина перенесла операцію.
Читайте також"Любить Україну": дружина Остапчука виправдалася за вечерю з КіркоровимПро це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram. Причину хірургічного втручання вона не розсекретила, проте розповіла, що операція буда плановою.
"Все минуло прекрасно! Це моя перша операція в житті. Звичайно, хвилювання були", – поділилася кохана Остапчука.
Дівчина також у своїх "сторіз" подякувала медикам, які робили їй операцію.
"І ось я лежу й відходжу від всього, чекаю, коли впаде тиск, і я поїду додому", - додала Христина.
Історія кохання Остапчука та Горняк
- Остапчук та Горняк познайомилися у серпні 2019 року на весіллі, де Володимир працював ведучим.
- Наступна зустріч пари відбулася під час зйомок шоу "Танці з зірками", в якому Володимир тоді брав участь.
- Пара почала зустрічатись у вересні минулого року, а з травня 2020-го - жити разом.
- Згодом Остапчук розлучився з Оленою Войченко, з якою виховує двох дітей.
- У жовтні 2020-го року шоумен одружився з Христиною Горняк.