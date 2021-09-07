Дівчина подякувала медикам, які проводили їй хірургічне втручання.

Дружина відомого українського шоумена та ведучого Євробачення Володимира Остапчука Христина перенесла операцію.

Читайте також"Любить Україну": дружина Остапчука виправдалася за вечерю з КіркоровимПро це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram. Причину хірургічного втручання вона не розсекретила, проте розповіла, що операція буда плановою.

"Все минуло прекрасно! Це моя перша операція в житті. Звичайно, хвилювання були", – поділилася кохана Остапчука.

Дівчина також у своїх "сторіз" подякувала медикам, які робили їй операцію.

"І ось я лежу й відходжу від всього, чекаю, коли впаде тиск, і я поїду додому", - додала Христина.

Історія кохання Остапчука та Горняк

Остапчук та Горняк познайомилися у серпні 2019 року на весіллі, де Володимир працював ведучим.

Наступна зустріч пари відбулася під час зйомок шоу "Танці з зірками", в якому Володимир тоді брав участь.

Пара почала зустрічатись у вересні минулого року, а з травня 2020-го - жити разом.

Згодом Остапчук розлучився з Оленою Войченко, з якою виховує двох дітей.

У жовтні 2020-го року шоумен одружився з Христиною Горняк.

Автор: Ольга Робейко