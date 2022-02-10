Артистка виклала чорно-білі кадри з Кузьмою.

Відома українська співачка Джамала розповіла своїм шанувальникам, які пісні вона збирається презентувати в найближчі місяці. 11 лютого українська кримськотатарська співачка випустить трек під назвою "Хай буде так, як хочеш ти", присвячений загиблому в 2015 році українському співакові Кузьмі Скрябіну.

Про це Джамала повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Завтра. Хай буде так, як хочеш ти", - написала артистка під чорно-білими знімками із загиблим музикантом.

"Люблю вас і Скрябіна", "Нам всім його дуже не вистачає. Пам'ятати. Чувак, ти крутий", "Так не вистачає Кузьми. Пам'ятаємо", - пишуть шанувальники в коментарях.

До слова, в музичній спадщині Скрябіна є пісня під назвою "Хай буде так, як хочеш ти", текст і музику до якої артист написав самостійно. Саме її і переспівала Джамала.

"Абсолютно справжня і надкрута історія, як і її автор", - прокоментувала народна артистка України майбутню прем'єру.

Нагадаємо, рано вранці 2 лютого 2015 року лідер групи "Скрябін" Андрій Кузьменко (Кузьма) розбився на машині біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. У той момент музикант повертався з концерту в Кривому Розі. Його позашляховик Toyota Sequoia, рухаючись по слизькій від дощу дорозі, вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з молоковозом ГАЗ-53.

Відзначимо, група БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентувала кавер пісні "Мовчати" Скрябіна.

Також раніше ми писали, що український співак Дзідзьо (Михайло Хома) презентував кавер пісні свого близького друга Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка)"те моє море".

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