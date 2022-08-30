Зірка поділилася, що її близькі, які залишилися на тимчасово окупованому півострові, з нетерпінням чекають на його звільнення.

Українська співачка Джамала, яка бере участь у польській версії проекту "Танці з зірками", поділилася розповіддю про рідних з Криму. Так, за словами зірки, її близькі люди дуже хочуть повернутися в Україну і навіть радіють вибухам в передчутті звільнення.

"Знаю точно, що їм важко емоційно, вони пристосувалися, так, вони працюють. Там всі знають, весь підгрудок, навіть кров знає, що під Росією нам ніколи не було в Криму добре. Історично, з часів тієї ж Катерини. Всі знають точно, що їм з нами не по одній доріжці. Вони говорять про те, на що чекають, і навіть радіють, коли вибухає", - розповіла Джа в інтерв'ю "УП".

Співачка додала, що, звичайно, їй і всьому народу хотілося б, щоб було якомога менше втрат. Але ніхто не знає, що буде далі.

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"Вони знають, на що вони чекають. Як людині, як жінці, мені хотілося б уникнути втрат. Я не хочу, щоб люди гинули. Але я не знаю, як будуть далі відбуватися події. Але те, що наше має повернутися, - це я точно знаю",-резюмувала переможниця Євробачення-2016 від України.

Нагадаємо, Джамала підкорила поляков на "Танцях з зірками".

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