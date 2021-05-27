Актор попрацював над своїм іміджем.

Американському акторові Джареду Лето заради зйомок у новому фільмі довелося попрацювати над своїм іміджем.

На вулицях Нью-Йорка його помітили в чорних штанях, синій футболці, джинсовій курточці і черевиках. Також він надів темні окуляри. Але найбільше привернуло уваги те, що Джаред повністю збрив бороду. Відзначимо, що в такому образі актор виглядає на кілька років молодше.

Чим відомий Джаред Лето:

Джаред Лето - володар безлічі нагород, у тому числі премії "Оскар", "Золотого глобуса" і премії Гільдії кіноакторів США за роль трансгендерної жінки в драмі "Далласький клуб покупців".

Він знімався в "Бійцівському клубі" і "Перерваному житті". 2000 рік для актора став роком драм і психологічних трилерів - "Американський психопат" і "Реквієм за мрією".

У 2014 році отримав роль Джокера в екранізації коміксів DC "Загін самогубців".

Джаред Лето ніколи не був одружений, проте раніше був відомий своїми численними любовними пригодами. У нього були довгі стосунки зі Скарлетт Йоханссон, також короткий зв'язок з Періс Хілтон, проте він ніколи не заявляв про це конкретно.

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Автор: Діана Могилєвич