Українська співачка, відома як Jerry Heil, пожалілася у мережі на виснажливі тренування.
Читайте також"Дівчинка дозріла": співачка Jerry Heil "в активному пошуку" показала сталевий прес (фото)Про надто жорсткий розпорядок дня виконавиця написала у своєму Instagram.
«Я поскиглю тут, бо ааааааааа… Так не хочу писати блювотинні сумні пости, нема чого розвозити соплі по тексту та світити нудним фейсом в сторіз. Я не хочу заряджати вас цим… Мій режим зараз - тренування - студія - тренування. І потім ще тренування. Потім фортепіано. І потім вокал. Потім вдома валяюсь на килимі. Хочу обійматися довго, щоб стало легше, але не дозволяю собі передавати такий стан ближнім», – зазначила співачка.
За її словами, вона обожнює такий режим, але «довбаний перфекціонізм» не дозволяє «насолодитися результатами»:
«Мені просто треба дописати альбом і покиснути в морській воді».
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