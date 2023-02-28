На щастя, актриса не травмувалася.

У ніч на 27 лютого відбулася церемонія нагородження премією Гільдія кіноакторів США. У числі переможців опинилася і американська актриса Джессіка Честейн.

Для актриси це було настільки несподівано, що вона ледь не розплакалася, почувши своє ім'я від ведучих. Вона встала зі свого місця в залі і поспішила на сцену, щоб забрати статуетку.

Однак, піднімаючись сходами, Честейн оступилася і впала. Ймовірно, проблема була в тому, що їй завадило розкішна малинова сукня. Честейн як справжня жінка просто посміхнулася, піднялася і пішла далі.

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"Шок від вчорашнього вечора просто звалив мене з ніг! Моїм колегам, членам SAG, дякую. Багато що означає бути визнаною вами. Для мене велика честь мати можливість розповісти вам історію "Джордж і Теммі". Я повернулася в Нью–Йорк і все ще на сьомому небі від щастя", - написала Джессіка в Instagram.

Джессіка Честейн перемогла на премії

Честейн дісталася нагорода за роль кантрі-співачки Теммі Уайнетт в серіалі "Джордж і Теммі". Вона отримала статуетку як найкраща актриса в міні-серіалі.

"Мені дуже сподобалося грати Теммі Уайнетт. Спасибі Джорджетт Джонс Леннон за те, що довірила мені історію своєї мами, Ейбу Сільвії за те, що перетворив її в наші прекрасні шість епізодів, головному герою Майклу Шеннону і всій команді Showtime", - додала актриса.

Чим відома Джессіка Честейн

Всесвітню популярність актрисі принесли зйомки у фільмах "Прислуга" і "Древо життя". Вона отримала премію BAFTA в номінації "Найкраща актриса другого плану" за роль в "Прислузі", а також вона була номінована на "Оскар" і "Золотий глобус".

У 2022 році Честейн здобула перемогу на преміях "Оскар", "Вибір критиків" і Гільдії кіноакторів США за виконання ролі Теммі Фей Месснер у фільмі "Очі Теммі Фей".

Нагадаємо, фаворитом на Гільдії кіноакторів США стала команда фільму "Все скрізь і одразу".

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