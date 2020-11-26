Джей Ло показала фото / instagram.com/jlo
Відома співачка Джей Ло опублікувала в Instagram пікантний знімок.
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На фотографії вона позує абсолютно голою. Варто відзначити, що у 51-річної зірки ідеальна фігура. Та й в цілому вона виглядає приголомшливо.
Таке фото Лопес показала у зв'язку з презентацією нової пісні In the morning. Зовсім скоро її можна буде послухати на музичних платформах.
Джей Ло засвітила груди / instagram.com/jlo
Чим відома Джей Ло:
- Якою б успішною не була акторська кар'єра Лопес, все ж основні лаври вона здобула як співачка світового рівня, гонорари якої вже давно визначаються цифрами з шістьма нулями
- Її перший альбом "On the 6" (1999) став безумовною подією в музичному світі і був зустрінутий з повним захопленням
- До 2018 року Лопес випустила вісім студійних альбомів, серед яких є і іспаномовний
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