Співачка здивувала своєю фігурою.

Відома співачка Джей Ло опублікувала в Instagram пікантний знімок.

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На фотографії вона позує абсолютно голою. Варто відзначити, що у 51-річної зірки ідеальна фігура. Та й в цілому вона виглядає приголомшливо.

Таке фото Лопес показала у зв'язку з презентацією нової пісні In the morning. Зовсім скоро її можна буде послухати на музичних платформах.

Чим відома Джей Ло:

Якою б успішною не була акторська кар'єра Лопес, все ж основні лаври вона здобула як співачка світового рівня, гонорари якої вже давно визначаються цифрами з шістьма нулями

Її перший альбом "On the 6" (1999) став безумовною подією в музичному світі і був зустрінутий з повним захопленням

До 2018 року Лопес випустила вісім студійних альбомів, серед яких є і іспаномовний

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Автор: Діана Могилєвич