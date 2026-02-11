Пішов із життя зірка серіалу 'Затока Доусона' Джеймс Ван Дер Бік

Тривалий час актор боровся із раком.

Помер американський актор Джеймс Ван Дер Бік, відомий за роллю Доусона Лірі в серіалі "Затока Доусонса". Йому було 48 років.

Про смерть зірки повідомила його родина, пише Variety. Зазначається, що актор тривалий час боровся із раком товстої кишки – хворобу у нього діагностували 2023 році, а 2024 році він розповів про свій діагноз.

"Наш улюблений Джеймс Девід Ван Дер Бік мирно помер сьогодні вранці. Він зустрів свої останні дні з мужністю, вірою і гідністю. Є багато чого розповісти про його бажання, любов до людства і святість часу. Ці дні настануть. А зараз ми просимо про спокійну приватність, оскільки ми сумуємо за нашим коханим чоловіком, батьком, сином, братом і другом", – повідомили близькі актора на його сторінці в Instagram.

Джеймс Ван Дер Бік помер - чим запамʼятається актор

Американська зірка серіалів народився у Коннектикуті. Ван Дер Бік розпочав акторську кар'єру ще в шкільні роки. Він знявся в декількох театральних постановках і кількох незалежних фільмах.

Проте справжнім проривом стало отримання ролі у серіалі "Затока Доусона" у 1997 році.

Популярний серіал виходив у ефірі каналу WB протягом шести сезонів. У ньому також знімалися такі знаменитості як Кеті Холмс, Джошуа Джексон і Мішель Вільямс. Реакція його персонажа на розрив із дівчиною стала справжнім мемом, який багато років вірусився у мережі.

Примітно, що у березні 2025 року актор натякнув, що його рак перейшов у ремісію. Тоді він оголосив, що планує повернутися до роботи.

