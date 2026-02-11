Новий фільм із Шаламе спровокував сплеск незвичайного виду туризму

Туристи по всьому світу стали частіше шукати заходи, пов'язані з настільним тенісом.

Спортивна трагікомедія "Марті Суприм" з Тімоті Шаломе в головній ролі, яка отримала дев'ять номінацій на "Оскар" і зібрала в прокаті майже 150 мільйонів доларів, несподівано спровокувала сплеск інтересу до незвичайного виду туризму.

Як пише The Independent з посиланням на дані платформи бронювання подорожей Bokun, кількість пошукових запитів в Google за запитами "чемпіонати з настільного тенісу" і "ігри в настільний теніс поруч зі мною" зросла на 5000 відсотків за останній місяць.

Тим часом, кількість запитів за запитом "Space Ping Pong NYC" – це бар з настільним тенісом, що нагадує одну зі знімальних майданчиків фільму – збільшилася на 2600 відсотків.

Фільм, дія якого відбувається в Нью-Йорку 1950-х роках, також мав глобальний вплив на туризм, пов'язаний з настільним тенісом. Дослідження Bokun показало, що кількість пошукових запитів в Google за темою "Чемпіонат світу з настільного тенісу серед команд 2026 року", який пройде в Лондоні в травні цього року на аренах OVO Arena Wembley і Copper Box Arena, за останні 30 днів зросла на 5000 відсотків.

Тим часом, кількість запитів за темою "бар з пінг-понгом в Амстердамі" збільшилася на 250 відсотків, а за темою "бари з настільним тенісом в Данії" – на 79 відсотків.

Компанія Bókun також виявила, що кількість пошукових запитів за темою "бранч з пінг-понгом" зросла на 250 відсотків.

Старший менеджер з маркетингу зростання в Bókun Семюел Джефферіс пояснив, чому ці дані вказують на можливості для туристичної індустрії.

"Оскільки після виходу фільму "Марті Супрім" різко зросла кількість пошукових запитів щодо живих заходів та пов'язаних з ними вражень, стає зрозуміло, що кіно і телебачення продовжують виступати в якості культурних прискорювачів – просуваючи нішеві інтереси в мейнстрім і вдихаючи нове життя в місця відпочинку, заходи та враження", – сказав він.

При цьому в Bókun прогнозують, що фільм "Марті Супрім" і надалі матиме значний вплив на вибір туристичних активностей у 2026 році.

Сет-джетинг продовжує набирати популярність у всьому світі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, вже не перший рік підряд так званий "set-jetting", тобто відвідування місць, побачених у фільмах або серіалах, є одним з головних туристичних трендів у світі.

Наприклад, такі серіали як "Емілі в Парижі", "Гра престолів" або "Білий лотос" привернули величезні натовпи туристів до міст, де вони знімалися.

Втім, якщо в Дубровнику цьому не раді, то в Ірландії навпаки намагаються використовувати такий інтерес на свою користь, зокрема, намагаючись заманити гостей на віддалені острови за допомогою номінованої на "Оскар" похмурої драми "Банші Інішерина" з Коліном Фарреллом.

