Екс-глава Офісу президента України Андрій Богдан відвідав вечірку в заміському комплексі NAVY, на якій виступали популярні українські зірки.
Про це повідомляє ТСН.
Богдан відпочивав у VIP-зоні, курив кальян і насолоджувався музикою MONATIK, WELLBOY і Minelli, пісня якої RAMPAMPAM стала мегапопулярною в соціальній мережі TikTok.
Крім Богдана, на вечірці були помічені депутат і спортсмен Жан Беленюк, телеведуча Леся Нікітюк, співачка KOLA та інші знаменитості.
Нагадаємо, раніше Андрій Богдан показав свою дівчину Карину Тищенко. Судячи зі знімків в Instagram, вона звикла до шикарного життя: багато подорожує, носить брендовий одяг і любить дорогу спідню білизну.
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