За даними ЗМІ, Андрій Богдан вже близько трьох місяців зустрічається з моделлю і інстаблогером Кариною Тищенко.

Колишній голова офісу президента Андрій Богдан засвітив свою нову дівчину.

Про це "Стране" розповів інсайдер з оточення юриста.

За його даними, Богдан вже близько трьох місяців зустрічається з моделлю і інстаблогером Кариною Тищенко.

В Instagram у нової пасії Богдана, яка ховається під ніком @vot_nah, близько 50 тисяч підписників. Судячи зі знімків, дівчина звикла до шикарного життя: багато подорожує, носить брендовий одяг і любить дорогу спідню білизну.

"Вона дівчина видна, на неї багато хто поклав око. Живе в ЖК "Новопечерські Липки", а це вже показник статусу", - говорить наше джерело і додає, що Андрій планує все більше і більше виводити свою пасію у світ.

Андрія Богдана та Карину Тищенко разом вже бачили на кількох заходах разом. Зокрема, в Анталії (Туреччина) пара була на тусовці в 5-зірковому готелі Titanic Mardan Palacе. Це показ мод Ocean fashion show, де демонстрували одяг маловідомих українських брендів.

"Це історія як з Настею Слічною була, засвітив вже, то не відкрутиться", - говорить інсайдер.

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Дівчата Андрія Богдана

Колишня кохана екс-глави Офісу президента України Андрія Богдана Анастасія Слічна пояснила, що вони розлучилися через те, що "не зійшлися за гороскопом"

"У нас були класні стосунки. Ми жили разом з його 4 дочками. Я для них була свого роду феєю. Дівчатка стали моєю віддушиною, оскільки у мене немає ані братів, ані сестер", – розповіла дівчина.

До цього екс-дружина Богдана Ганна заявила, що розрив відносин трапився через те, що він сильно її ревнував. Доходило навіть до того, що Богдан забороняв їй виходити на роботу.

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Автор: Денис Прядко