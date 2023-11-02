Дівчина каже, що Перрі був талановитим і дуже складним.

Екс-наречена американського актора Меттью Перрі розповіла про їхні стосунки. Так, знаменитість зустрічався з Моллі Гурвіц в період з 2018 по 2021 рік. За півроку до розставання у них відбулися заручини, проте до весілля так і не дійшло.

Дівчина зізналася, що дуже любила Меттью. Їм подобалося разом проводити час, багато жартувати. Саме почуття гумору і повага, за словами Моллі, їх об'єднували.

Однак, як каже Гурвіц, незважаючи на шалений талант Перрі був дуже складною людиною.

Відео дня

"Я любила його глибше, ніж могла собі уявити. Але він був складним і завдавав такого болю, якого я ніколи не відчувала. Ніхто в моєму дорослому житті не зробив на мене більшого впливу, ніж Меттью Перрі", - сказала дівчина в коментарі People.

Вона додала, що після його смерті відчула полегшення, тому що зараз він перебуває в спокої.

Зазначимо, останні роки життя Меттью боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. Йому було складно впоратися з цим поодинці, тому він вирішив писати мемуари, щоб хоч якось відволіктися і розповісти про свою боротьбу світу.

До слова, ці мемуари після його смерті стали найпопулярнішими. Вони обігнали навіть книгу Брітні Спірс "Жінка в мені".

Смерть Меттью Перрі

28 жовтня 2023 року Меттью Перрі знайшли мертвим у його будинку в американському місті Лос-Анджелес в гідромасажній ванні. Причина смерті Перрі буде відома пізніше, триває розслідування.

Вас також можуть зацікавити новини: