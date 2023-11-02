Екс-наречена американського актора Меттью Перрі розповіла про їхні стосунки. Так, знаменитість зустрічався з Моллі Гурвіц в період з 2018 по 2021 рік. За півроку до розставання у них відбулися заручини, проте до весілля так і не дійшло.
Дівчина зізналася, що дуже любила Меттью. Їм подобалося разом проводити час, багато жартувати. Саме почуття гумору і повага, за словами Моллі, їх об'єднували.
Однак, як каже Гурвіц, незважаючи на шалений талант Перрі був дуже складною людиною.
"Я любила його глибше, ніж могла собі уявити. Але він був складним і завдавав такого болю, якого я ніколи не відчувала. Ніхто в моєму дорослому житті не зробив на мене більшого впливу, ніж Меттью Перрі", - сказала дівчина в коментарі People.
Вона додала, що після його смерті відчула полегшення, тому що зараз він перебуває в спокої.
Зазначимо, останні роки життя Меттью боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. Йому було складно впоратися з цим поодинці, тому він вирішив писати мемуари, щоб хоч якось відволіктися і розповісти про свою боротьбу світу.
До слова, ці мемуари після його смерті стали найпопулярнішими. Вони обігнали навіть книгу Брітні Спірс "Жінка в мені".
Смерть Меттью Перрі
28 жовтня 2023 року Меттью Перрі знайшли мертвим у його будинку в американському місті Лос-Анджелес в гідромасажній ванні. Причина смерті Перрі буде відома пізніше, триває розслідування.