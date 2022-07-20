Кулінар показав постільне фото зі своєю коханою.

Іменитий кулінар Ектор Хіменес-Браво не так давно зізнався, що перебуває в романтичних стосунках з українкою.

Раніше він кілька разів публікував з нею фотографії у своїх соціальних мережах, але тоді обличчя дівчини розглянути було неможливо. Зараз він оприлюднив знімок, на якому помітні риси її обличчя і видно, що вона - брюнетка.

"Сумую за нашими сімейними вечорами", - підписав романтичне фото Ектор.

Варто відзначити, що закохані лежать на ліжку в білих халатах і ніжно обіймаються. Поруч з ними сидить їх собачка.

Хоч імені своєї обраниці Ектор не назвав, шанувальники все ж відзначили, що дівчина дуже красива. Хтось навіть припустив, що це може бути співачка - Злата Огнєвіч або Христина Соловій.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво пояснив, чому вважає себе українцем.

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