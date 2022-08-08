Кулінар розкрив подробиці свого особистого життя.

Колумбійський кулінар Ектор Хіменес-Браво довгий час приховував своє особисте життя. Зовсім недавно він вперше показав свою молоду дівчину, з якою їх розлучила війна.

Користувачі мережі після побачених фотографій відразу ж накинулися на Ектора. Вони впевнені, що дівчина ще неповнолітня. У всякому разі, так їм здалося на знімках.

При цьому Хіменес-Браво поспішив відповісти хейтерам і запевнив, що його коханій не 15 років, як йому писали в соцмережах.

"Вона українка. Коли опублікував спільне фото, було багато коментарів, що їй 15 років. Звичайно, це не так. Ми разом вже дуже довго, я не хотів афішувати стосунки, тому що є багато людей, які цього не розуміють. Так, вона виглядає дуже молодою. Я вирішив вибрати українку, тому що українські дівчата завжди молоді", - сказав Ектор в інтерв'ю "24 каналу".

Він додав, що на початку війни вони були в Колумбії, але пізніше Ектор вирішив повернутися в Україну. А дівчина разом зі своєю мамою вирушила до Варшави.

"Коли я вирішив повернутися в Україну, кохана теж багато плакала. Але вона щаслива, тому що бачить, як я люблю її Батьківщину. Вона бачить, що готовий на все заради України. Багато іноземців думають, що можна виїхати і забути те, що тут відбувається. Я не можу так. Кожен раз, коли їду до Варшави, намагаюся трохи відпочивати, забути про війну, але не можу. Кожну хвилину, коли я не тут, відчуваю, що потрібно повертатися", - додав кулінар.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво показав пікантне фото з коханою.

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