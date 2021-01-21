Елізабет Херлі показала відверте фото.

Відома актриса Елізабет Херлі опублікувала в Instagram відверте фото.

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На знімку вона позує, лежачи на дивані. Елізабет одягла довгу сукню-комбінацію малинового кольору і босоніжки кольору металік. Цікаво, що "спальне" плаття заведено носити без бюстгальтера. Власне, так і зробила Херлі.

Крім того, 55-річна зірка підняла ніжки вгору. Варто відзначити, що у неї струнка фігура.

Хто така Елізабет Херлі:

У кіно Херлі дебютувала у фільмі Брюса Бересфорда "Арія"

Голлівудським дебютом Херлі став фільм "Пасажир 57"

У 2015 році Херлі виконує головну роль в мильній опері "Члени королівської сім'ї"

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Автор: Діана Могилєвич