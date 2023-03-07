Він подякував колегам за проведений разом час.

У серпні 2022 року український комік Олександр Еллерт засмутив шанувальників новиною про свій переїзд до США. Зараз же він заявив, що ще й звільнився зі студії "Квартал 95".

Причину свого звільнення комік не назвав, проте зазначив, що вже два роки не з'являвся в офісі.

"Я хочу подякувати всій команді, всій родині "Кварталу 95" за цей час, за мої досягнення, за мої падіння. Але це були неймовірні часи. У мене велика кількість друзів, велика кількість емоцій. Було прикольно. Незважаючи на те, що я десь півтора-два роки не з'являвся в офісі, але всіх люблю, дякую всім. Буду сумувати", - сказав Еллерт на своїй сторінці в Instagram.

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Він додав, що зараз в його житті все добре, тому шанувальникам переживати не варто.

Чим відомий Олександр Еллерт

Він двічі брав участь у шоу "Розсміши коміка", де вигравав 50 тисяч гривень. Після цього Володимир Зеленський і Євген Кошовий запросили його в студію "Квартал 95" в якості сценариста.

Також Еллерт брав участь у першому сезоні реаліті "Холостячка". У фіналі головна героїня Ксенія Мішина вибрала саме його. Незабаром вони з'їхалися, але пізніше розлучилися.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець відповіла, чи повернеться в "Квартал 95".

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