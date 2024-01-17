Він вважає, що офіційний шлюб їм ні до чого.

Лідер групи ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, розповів про своє особисте життя. Музикант вже більше 12 років перебуває у стосунках з Ольгою Навроцькою, проте офіційно оформити стосунки він не поспішає.

В інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.uа "Наодинці" він зізнався, що і він вже був одружений, і Ольга була заміжня, тому вони просто не бачать необхідності грати весілля.

"Я вже був одружений, вона була заміжня, так це вже зайве", - сказав артист, який проживає в цивільному шлюбі зі своєю обраницею.

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Також він розповів, як вони познайомилися. За його словами, це сталося на дні народженні Маші Єфросиніної. Він побачив Навроцьку за барною стійкою, вона тоді йому дуже сподобалася.

"Я її знав, але особисто ми не були знайомі. І ось так закрутилося", - згадав артист.

Цікаво, що в день знайомства з Ольгою Фагот розлучився з іншою дівчиною.

Нагадаємо, раніше Фагот розповів, як кинув вагітну дівчину. За його словами, він був велелюбним, тому не хотів пов'язувати себе серйозними стосунками. Однак, від дитини він не відмовився. З сином у нього прекрасні стосунки.

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