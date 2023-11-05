Анна Трубецька вибрала для себе шлях зрадниці.

Анна Трубецька - молода співачка, творчий шлях якої розпочався з українських талант-шоу. Її називали сильною вокалісткою і говорили, що на дівчину чекає велике майбутнє, проте будувати його вона вирішила в Росії.

Коли Трубецькій було 18 років вона прийшла на шоу "Х-фактор", де заспівала пісню російського артиста Макса Фадєєва "Танцы на стеклах". Тоді судді сказали їй "Так", тому вона пройшла в наступний етап. Анна називала своїм кумиром Настю Каменських, тому і опинилася в її команді. Хоч перемогти їй не вдалося, але її голос запам'ятали.

Наступного разу вона з'явилася на українському проекті "Голос країни", де виконала пісню Тіни Кароль "Полюс притяжения". На "сліпих прослуховуваннях" артистка повернулася до Анни, а дівчина сказала, що мріяла потрапити в команду саме Тіни. У цьому проекті вона дійшла до фіналу.

Здавалося б, Анну чекало велике майбутнє в Україні, проте вона вирішила виїхати в Росію. Зараз вона забула про своїх кумирів - Тіну Кароль і Настю Каменських - і вихваляє путіністу Ларису Доліну.

Більше того, Трубецька взяла участь у російському проекті "Ну ка все вместе" і подякувала посіпаці Кремля Миколі Баскову за підтримку.

Крім того, співачка вихваляє Олександра Лукашенка і навіть цитує його на своїй сторінці в Instagram. Мабуть за це вона отримує від нього різні премії.

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