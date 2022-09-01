Ведуча Ольга Фреймут відреагувала на те, що у коментарях до фотографій її старшої доньки Злати Мітчел часто пишуть образи через зовнішність. Як розповіла Фреймут в інтерв’ю "КП", вона не розуміє тих людей, які ведуть справжнє цькування щодо 16-річної дитини. Також зірка додала, що "під роздачу" потрапив і коханий Злати.
"Мені дуже прикро, що мою Злату обговорюють в інтернеті, навіть коли навколо війна, і нам особливо треба проявляти манери, стриманість і толерантність. Коли вона показала фотографії з бойфрендом, то більшості людям здалося, що в нього не такий колір шкіри. Чесно, це мене обурює, бо зараз увесь світ схилився до України, простягає нам руки, а ми в цей час проявляємо якийсь расизм", - зазначила Ольга.
Вона додала, що не проти творчих проявів доньки. Фреймут підкреслює - вона і Злата - різні особистості, тому у кожного свій шлях, своя поведінка, свої схильності.
"Фігура, поза, вираз обличчя, порівняння Злати зі мною – це дуже неправильно, тому що я – є я. Так, я дуже люблю етикет, я досить стримана. А Злата – є Злата. Вона – окремий всесвіт. У мене троє дітей, і всі вони абсолютно різні. Я впевнена, що всі багатодітні мами можуть це підтвердити. Ми всім даємо однакове виховання, але кожен обирає собі свій шлях. І я б не хотіла, щоб Злата зламала свою особистість через те, що її мама колись була відомою в Україні, викладачка етикету чи прихильниця якихось категоричних речей. Навпаки - я у Злати вчуся легкості, любові до свого тіла, до себе, якою я є. Тому що з віком, звичайно, з’являються якісь фізичні недоліки, і саме Злата вчить мене бути природною і в гармонії з собою", - резюмувала знаменитість.
Втім раніше у Ольги була інша думка щодо поведінки підлітка.
Нагадаємо, Злата Мітчел дійсно доволі часто публікує відверті фото, де демонструє своє тіло. Вони збирають багато коментарів від аудиторії.