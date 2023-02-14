Зараз зіркова сім'я живе в Ізраїлі.

Відомий російський гуморист Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram показав зворушливе відео з дітьми Лізою і Гаррі. Останнім часом знаменитість не так часто їх публікує - після 24 лютого 2022 року він заявив, що більше не може вести такий "затишний" і душевний блог про сім'ю, тому що тимчасово вважає це недоречним.

Зараз Галкін вирішив зробити виняток, похвалившись тим, як 9-річні Ліза і Гаррі підросли. Відео, опубліковане в Instagram Максима, було записано в їхньому будинку в Ізраїлі. Двійнята по черзі кидають пляшки з водою, намагаючись рівно їх приземлити. Маленький Гаррі дуже зрадів, коли йому вдалося зробити це з першої спроби.

Алла Борисівна Пугачова коментувала гру, проте сама залишилася за кадром - на відео чути тільки її голос.

Відео дня

Реакція соцмереж

"Вони щасливі і кохані!!!! Попереду багато перемог! Віри, надії, любові!!!"

"Найкрасивіші і виховані зіркові діти! Завжди із задоволенням дивлюся"

"Дай бог щоб у Гаррі в житті завжди все виходило з першого разу. І у Лізи теж"

"Видно, як Ліза переживала, що у неї не виходить і це їй не завадило щиро порадіти за перемогу брата і розділити з ним його радість!!! Це просто захоплює!"

Нагадаємо, путініст Оскар Кучера "пройшовся" по Пугачовій і Галкіну.

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