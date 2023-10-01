Артисти привітали захисників та пригадали про тих, хто загинув у боях з окупантами.

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначається День захисників та захисниць. Цього дня усі українці дякують військовим та пригадують про тих героїв, які віддали життя за нашу країну. Зірки щемливо звернулися до військових та розчулили теплими словами. Хто привітав героїв із Днем захисників та захисниць - читайте нижче.

"Антитіла"

Гурт розмістив кліп на свою щемливу пісню "У книжках". Музиканти зазначили, що у цей день усі ми пригадаємо тих героїв, які віддали життя за Україну. "Антитіла" подякували усім захисникам.

"Сьогодні ми говоримо про тих, чий величезний подвиг і героїзм творить наше майбутнє у вільній та незалежній країні. Сьогодні ми згадуємо кожного і кожну, хто віддав найцінніше, своє життя, за життя та майбутнє цілих поколінь. Вічна слава та пам‘ять усім героям та захисникам, які пішли на щиті у боротьбі за свободу України", - написали артисти.

Наталія Могилевська

Співачка також звернулася до військових своєю піснею. Вона розмістила фрагмент пісні "Позивний", у якій розповіла про кохання та захисників України.

"Ваша мужність та відвага надихають на великі справи. Дякуємо та низький уклін вам за службу та вірність Україні! З Днем захисника і захисниці, наші герої!" - написала Могилевська.

Женя Галич та O.Torvald

Музикант показав відео із захисниками України. Артист, який служить у ЗСУ, привітав побратимів та усіх військових. Окрім цього, Галич пригадав про тих, хто загинув у боях за Україну.

"Зі святом, брати і сестри! Честь служити разом із вами. Слава Героям! Вічна пам'ять загиблим", - написав Галич.

Володимир Дантес

Співак записав відео, у якому звернувся до захисників. Дантес зазначив, що українські військові - приклад для усього людства. Нашими героями пишається увесь світ, зазначив артист.

"Я хочу сьогодні ще раз подякувати нашим захисникам і захисницям, які кожного дня захищають нас і нашу країну, волю, свободу... Хочу подякувати тим, хто на жаль вже не з нами, та захищає нас з неба. Ви - неймовірні, вами пишається увесь світ, ви - приклад для людства! Дякую вам велике! Ми ніколи не припинемо допомагати вам", - сказав Дантес.

Тіна Кароль

Співачка також записала звернення до військових. Кароль насилу стримувала емоції та зазначила, що наші захисники - приклад та натхнення.

"Любі захисники та захисниці! Шана героям, шана вам! Ви - герої сьогодення, ви - приклад. Ризикуючи кожної хвилини, заради батьківщини. Ви - натхнення! Уклін! Бажаємо вам незламної волі і непереможної надії! Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!" - емоційно сказала Кароль.

Нагадаємо, раніше Ротару показала, що думає про День захисників та захисниць.

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