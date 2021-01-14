Кадри вийшли дуже ефектними / фото instagram.com/vladimirdantes
Український співак Володимир Дантес поділився фото своєї дружини Наді Дорофєєвої, на якому вона постала оголеною. Читайте такожНадя Дорофєєва знялася в бікіні під водоспадом: ефектні фото підкорили мережу
Знімок із зіркою Дантес опублікував в Instagram. У кадрі Дорофєєва позує у ванні з квітами, прикривши оголені груди руками.
Володимир опублікував і власне фото у ванні.
"Вважаю, що я сильно не допрацював щодо композиції, світла і взагалі ракурс не дуже вдало вибрав. А ось Надя постаралася. Каже, що я тут добре вийшов", - прокоментував знімки артист.
Кадри вийшли дуже ефектними / фото instagram.com/vladimirdantes
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