Зіркова пара насолоджується відпочинком на Балі.

Український співак Володимир Дантес поділився фото своєї дружини Наді Дорофєєвої, на якому вона постала оголеною. Читайте такожНадя Дорофєєва знялася в бікіні під водоспадом: ефектні фото підкорили мережу

Знімок із зіркою Дантес опублікував в Instagram. У кадрі Дорофєєва позує у ванні з квітами, прикривши оголені груди руками.

Володимир опублікував і власне фото у ванні.

"Вважаю, що я сильно не допрацював щодо композиції, світла і взагалі ракурс не дуже вдало вибрав. А ось Надя постаралася. Каже, що я тут добре вийшов", - прокоментував знімки артист.

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Автор: УНІАН