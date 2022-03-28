Американський режисер Шон Пенн напередодні закликав бойкотувати шоу, якщо на нього не запросять українського президента Володимира Зеленського.

У США сьогодні проходить 94-та церемонія вручення "Оскара". На червоній доріжці вже встигли з'явитися яскраві кінозірки - Ендрю Гарфілд, Пенелопа Круз, Бенедикт Камбербетч та інші.

Один з продюсерів "Оскара" Вілл Паркер в коментарі Variety підтвердив, що під час шоу ми почуємо слова підтримки Україні.

Вілл підкреслив, що всі в Академії знають і пам'ятають про "неспокійні події", які зараз відбуваються в нашій країні.

Також він відповів з приводу влаштованого Шоном Пенном бойкоту церемонії через Зеленського: "Шон зараз захоплений тим, чим він захоплений. Я б йому сказав: "Шоне, брате, не знищуй свою статуетку, гаразд? Дай її мені. У мене немає "Оскара". Я приберу з неї твоє ім'я і напишу своє".

Американський режисер Шон Пенн напередодні закликав бойкотувати шоу, якщо на нього не запросять українського президента Володимира Зеленського. А також він пообіцяв позбутися своєї статуетки, яку отримав в 2008 році за роль у фільмі "Молоко".

Зеленському, пояснив Шон, є що сказати світу в цей важкий для його країни час.

Раніше пропозиція запросити на захід президента України висловила зірка Голлівуду Еммі Шумер. Вона вважає подію такого масштабу хорошим майданчиком для того, щоб розповісти американцям в подробицях те, що відбувається в Україні.

І Пенн, і Шумер публічно підтримують Україну у війні з Росією, закликаючи свою аудиторію допомагати постраждалим громадянам.

Цього року Еммі Шумер стане ведучою 94-ї церемонії, разом з Реджиною Голл і Вандою Сайкс.

Вас також можуть зацікавити новини: