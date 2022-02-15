Чоловік впродовж семи років ошукував інвесторів.

35-річного американського актора Зака Ейвері (справжнє ім'я Закарі Хорвіц) ув’язнили на 20 років за шахрайство. Суд також зобов’язав його виплатити жертвам махінацій 230 мільйонів доларів.

Про це пише The Wrap.

У квітні 2021 року Хорвіца заарештували за підозрою в шахрайстві з угодами з ліцензування голлівудських фільмів HBO і Netflix. За даними слідства, Хорвіц залучив не менше 650 мільйонів доларів на "помилкових заявах" про те, що гроші інвесторів будуть використані для придбання ліцензійних прав на фільми, які кінокомпанії погодилися поширювати за кордоном.

Отримані внаслідок шахрайських дій гроші Ейвері витратив на розкішний спосіб життя, зокрема одяг і взуття люксових брендів, нерухомість і дорогі автомобілі. Актор залюбки демонстрував високий рівень свого достатку. Він регулярно орендував яхти та приватні літаки.

Як зазначається у матеріалах слідства, актор обманював інвесторів впродовж семи років.

Зак Ейвері відомий за ролями у стрічках "Диявол внизу", "Ти не самотній", "Кривизна" (2017), "Лють" та інших.

Нагадаємо, раніше суд присяжних США визнав суперзірку R&B Роберта Сильвестра Келлі, відомішого під сценічним псевдонімом Ар Келлі (R. Kelly), винним у сексуальному насильстві.

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