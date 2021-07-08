Модельєру довелося пережити справжнє "пекло" на шляху до слави і визнання.

Андре Тан розкрив жахливі подробиці зі свого минулого і розповів, через що йому довелося пройти перед тим, як він зумів досягнути популярності.

Своїми спогадами дизайнер поділився в інтерв'ю з Марією Єфросиніною.

За словами Андре Тана, в 17 років у нього почався найважчий період в житті. Тоді майбутній дизайнер одягу тільки закінчив текстильний коледж і збрехав матері, що йому запропонували роботу. Андре Тан настільки не хотів повертатися в селище, де виріс, що пішов на авантюру.

В результаті, модельєр довго не міг знайти постійну роботу. У нього було всього три клієнти, тому грошей не вистачало ні на їжу, ні на постійне житло. Андре Тан голодував, спав на вокзалі і постійно брехав своїй матері про те, що у нього все в порядку.

Згадуючи про те, що йому доводилося їсти в ті роки, Андре Тан не стримав сльози. Півтора року дизайнер харчувався однією лише смаженою картоплею з квашеними помідорами, все це йому передавала з селища мама. Через неправильне харчування у нього навіть з'являлися жировики.

Читайте такожСкандальна екс-ведуча "Орла і Решки" Регіна Тодоренко зізналася, що серйозно хвораМодельєру доводилося збігати з кімнат, які він знімав, бо не завжди у нього були гроші для оплати оренди. Андре Тан блукав по друзях, жив, де доводилося.

Незважаючи на всі труднощі, зараз Андре Тан вважає, що ці жахливі події зробили його сильнішим.

Від згубних звичок і депресії його врятувала йога. "Зазвичай люди в цей період сідають на склянку, або щось в цьому роді, але я вибрав йогу", - додав Андре Тан.

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Автор: Поліна Кузенко