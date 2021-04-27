Співачка більше не буде наставником у вокальному шоу.

Українська співачка Тіна Кароль багато років поспіль займала червоне крісло на шоу "Голос країни" і навіть неодноразово перемагала.

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Але в 11 сезоні проекту їй не вдалося здобути перемогу. Її підопічна Юлія Тимочко посіла друге місце, в той час, як учасник команди Наді Дорофєєвої - перше.

Після оголошення переможця Тіна заявила, що більше не братиме участь у проекті. Така новина приголомшила її фан-клуб, та й в цілому багатьох глядачів. І, зрозуміло, в мережі почали активно обговорювати рішення Кароль.

"Тіна найкраща, проекту буде її не вистачати. Це величезний досвід", "Шкода, без неї голос дивитися не буду", ""Голос країни" без Тіни Кароль буде нецікаво дивитися", - пишуть шанувальники.

Але знайшлися і ті, хто вважає таке рішення співачки вірним.

"Потрібно вміти визнавати поразку", "Вистачить з неї "Голосу країни"", "Правильне рішення", - діляться думкою користувачі Instagram.

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Автор: Діана Могилєвич