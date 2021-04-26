Українська артистка Тіна Кароль вісім років була суддею вокального шоу "Голос країни". І п'ять разів її команда перемагала.
Читайте такожІлон Маск стане ведучим гумористичного шоу
У 11 сезоні шоу команду Кароль обійшла DOROFEEVA, для якої ця перемога стала першою. В кінці фіналу Тіна зізналася, що це був останній сезон з її участю.
"Це мій останній сезон. Я дуже вдячна "Голосу країни". І спасибі всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто торкався цього проекту. Якщо так можна, то я б із задоволенням віддала своє крісло Юлії Саніній", - сказала Тіна.
Відзначимо, повний випуск "Голосу країни" можна подивитися щопонеділка на 1plus1.video.
Інші новини УНІАН:
- Дочка Мадонни знялася в еротичній фотосесії
- Оля Полякова поділилася серією фото з пляжу зі старшою дочкою
- Юля "Зайка" з "Холостяка" блиснула глибоким декольте
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram