Артистка не перемогла в 11 сезоні шоу.

Українська артистка Тіна Кароль вісім років була суддею вокального шоу "Голос країни". І п'ять разів її команда перемагала.

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У 11 сезоні шоу команду Кароль обійшла DOROFEEVA, для якої ця перемога стала першою. В кінці фіналу Тіна зізналася, що це був останній сезон з її участю.

"Це мій останній сезон. Я дуже вдячна "Голосу країни". І спасибі всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто торкався цього проекту. Якщо так можна, то я б із задоволенням віддала своє крісло Юлії Саніній", - сказала Тіна.

Відзначимо, повний випуск "Голосу країни" можна подивитися щопонеділка на 1plus1.video.

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Автор: Діана Могилєвич