Гордон розплився в подяках Галкіну.

З першого для вторгнення Росії в Україну Максим Галкін публічно засуджує війну. Він неодноразово критикував владу РФ і закликав зупинити кровопролиття в нашій країні.

Через свою політичну позицію йому довелося покинути РФ і переїхати в Ізраїль, бо він боїться за життя своїх рідних. Крім того, в Ізраїлі він анонсував ряд концертів, а виручені гроші перерахує на допомогу українським біженцям.

Така поведінка Галкіна викликає захват і вдячність в українців. Осторонь не залишився і український журналіст Дмитро Гордон. Він підтримав Галкіна, якого "заборонили" в РФ через критику Путіна.

"Максим Галкін - один з небагатьох росіян, хто знайшов у собі сили і мужність публічно висловити протест проти війни в Україні. Я особисто і мільйони українців йому за це вдячні. Він смілива і мужня людина. Моє серце завжди буде з ним. Завжди! Я вдячний йому за це", - сказав Гордон.

Зазначимо, у Росії знайшли спосіб помститися Максиму Галкіну за засудження війни в Україні. Всі його заплановані концерти в РФ скасували, а також звільнили його з "Першого каналу", на якому він працював п'ять років.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон висловився про коміка Нурлана Сабурова, який оскандалився невдалим жартом про вбитих українців.

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