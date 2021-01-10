Померла мама скандального російського актора Олексія Паніна.
Про це 10 січня повідомило видання «Дни.Ру».
Власова померла ще 5 січня, однак про це стало відомо тільки зараз. Причина смерті жінки невідома. Повідомляється, що зараз вирішується питання приїзду в Москву на її похорон Паніна, який переїхав жити в Іспанію.
Читайте також"Льохо, ти з "ДНР" повернувся?": Панін похвалився фото з донькою у військовій формі
Тетяна Власова багато років працювала редактором видавництва "Наука" і завжди підтримувала свого знаменитого сина, який часто потрапляв у скандальні історії. Батько актора помер, коли Олексію було 20 років.
Інші новини про Олексія Паніна:
- Панін показав відпочинок з трьома голими "піратками" (фото 18+)
- Панін зізнався, що інтимні відео з його участю є справжніми, крім собаки
- "Доводиться прив'язувати до батареї і пороти": Панін розповів про "проблеми" з дочкою
- "Собаки набридли?": Панін осідлав коня (фото)
- Панін зізнався, що продовжує спати з собаками після скандального відео
- Панін у жіночому купальнику встав у непристойну позу на пляжі (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram