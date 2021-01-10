Померла мати актора Тетяна Власова, яка багато років працювала редактором видавництва «Наука».

Померла мама скандального російського актора Олексія Паніна.

Про це 10 січня повідомило видання «Дни.Ру».

Власова померла ще 5 січня, однак про це стало відомо тільки зараз. Причина смерті жінки невідома. Повідомляється, що зараз вирішується питання приїзду в Москву на її похорон Паніна, який переїхав жити в Іспанію.

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Тетяна Власова багато років працювала редактором видавництва "Наука" і завжди підтримувала свого знаменитого сина, який часто потрапляв у скандальні історії. Батько актора помер, коли Олексію було 20 років.

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Автор: УНІАН