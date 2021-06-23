Волошину погрожують після скандалу з дівчинкою, у якої він відібрав раніше подарований телефон.

Український блогер Олександр Волошин створив в TikTok нову сторінку і записав там коротенький ролик про те, що зараз йому доводиться ховатися через погрози його недоброзичливців.

Після скандалу з дівчинкою, у якої він відібрав раніше подарований IPhone, йому почали надходити погрози.

"Дуже образливим для мене є те, що не розібравшись у всій ситуації, мене почав паплюжити весь інтернет, всі соцмережі видалили. І найстрашніше те, що зараз я ховаюся. Зараз я переміщаюся з одного місця в інше, тому що кожну хвилину мені сипляться погрози на телефон. Мені стукали в двері, у консьєржки запитували номер моєї квартири, приходили на парковку, шукали мою машину, і все це відбувається зі зрозумілих причин. Але для мене незрозуміло чому люди не розібравшись вже готові вбивати, вже готові завдавати тобі фізичної шкоди. Я розумію, коли ви хейтите. Я розумію, коли ви незадоволені. Я все в принципі розумію, але не розумію за що в даній ситуації люди готові тебе позбавити життя. Зараз я ховаюся максимально. До моменту, поки не опублікую відео, в якому покажу і розповім всю правду", - сказав Волошин.

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Автор: Діана Могилєвич