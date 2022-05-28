Деякі звички зірок шокують вас.

У кожного свої таргани в голові. І знаменитості - не виняток. Хтось із них по шість разів на день чистить зуби, а хтось, боячись пристріту, стукає по дереву.

Про які зіркові звички ви навіть не здогадувалися - далі в матеріалі УНІАН.

Періс Хілтон

Періс Хілтон досить забобонна панянка, тому поплювати три рази через плече і постукати по дереву для неї - взагалі не проблема. Більш того, вона захоплюється нумерологією і впевнена, що якщо загадати бажання в 11:11, то вона обов'язково збудеться.

Кеті Перрі

Складно не помітити сяючу посмішку співачки Кеті Перрі. Вона завжди посміхається в усі 32 зуби, тому й не дивно, що приділяє особливу увагу гігієні порожнини рота. Вона чистить зуби по шість разів на день, використовуючи при цьому безліч щіток. Для когось це може здатися перебором, а хтось візьме собі на озброєння. Зате з її рота завжди пахне м'ятною свіжістю.

Емінем

Емінем, попри постійні тусовки і популярність, просто обожнює тишу і темряву. Не дай Боже, в його спальню просочиться промінчик світла, то його сон буде перерваний. Так-так, він прокинеться, і більше не засне.

Роберт Паттінсон

Улюбленець мільйонів жінок,"вампір" Роберт Паттінсон неодноразово говорив про те, що він не любить купатися. Часом він запускає себе до такого стану, що його самого нудить від неприємного запаху свого тіла. Втім, ось вам і "очікування" і "реальність". Так, ідеальних людей не існує.

Леді Гага

Леді Гага, здається, жити не може без меду. Вона вживає його щодня. В одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що може їсти його ложками. Більш того, мед прописаний в її райдері. Краще нехай буде мед, ніж дьоготь, згодні?

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