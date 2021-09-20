Марічка Падалко зізналася, що дуже любить діток.

Українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, чи планує ще народжувати дітей і чи чекати її шанувальникам на радісну новину про поповнення в її родині.

У програмі "Світське життя" Марічка сказала ведучій Каті Осадчій, що дуже любить дітей. Особливо їй хочеться взяти на ручки всіх діток, яких приводять на роботу колеги. Також телезірка 1+1 каже, що сумує за маленькими дітками, але сама поки не готова зважитися на ще одну дитину.

"Я хочу на ручки взяти всіх дітей, яких приводять в ньюзрум колеги. Але я розумію, що, напевно, я вже все", - поділилася Марічка.

Хто така Марічка Падалко

Читайте такожКатя Осадча показала зворушливе фото з чоловіком і засвітила обличчя молодшого синаСпочатку вона працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом з Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок+", яка була в ефірі в 2006-2008 роках.

У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Пізніше вела рубрику "Мамин щоденник" в цій програмі. Разом з Єгором Гордєєвим вела випуски ТСН в рамках ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкін кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми.

У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". На даний момент - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

Також Марічка одружена з Єгором Соболєвим і має трьох дітей - Михайла, Марію і Катерину.

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Автор: Діана Могилєвич