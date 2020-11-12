Українська актриса Ксенія Мішина зізналася, що від одного з учасників вона відчула горезвісні «метелики в животі».
Про це повідомляє Караван історій.
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«У мене є фаворити на проекті. Але кожен раз чоловік розкривається з нового боку. І іноді, йдучи на побачення, я думаю:"Хм, щось не те". І тут раптом трапляється таке неймовірне побачення і чоловік так розкривається переді мною і показує себе з такого боку, що я зачаровуюся", - говорить Ксенія.
Також вона додала, що зараз симпатії не стабільні. Але незабаром все стане більш зрозуміло. За її словами, один з учасників зміг викликати у неї "метелики в животі".
Хто саме цей учасник Ксенія не сказала. А ось фанати переконані, що це гуморист Олександр Еллерт.
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