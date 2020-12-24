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Українська актриса і "холостячка" Ксенія Мішина колись за вагітність набрала 30 кілограмів.
В програмі "Зірковий шлях"зірка розповіла, як їй вдалося скинути зайву вагу.
Читайте такожНадихаємося: названо зірок, які екстремально схудли у 2020 році"Єдине в тій ситуації, що повернуло мене в мою вагу, - це біг. Мінімум я бігала 40 хвилин, а максимум навіть годину або одну годину і двадцять хвилин", - поділилася Мішина.
Актриса зізналася, що навіть вдалася до жорсткої дієти.
"Я пам'ятаю, що я вичитала десь дієту 200 грамів рису і грейпфрутовий фреш. На третій день я просто звалилася. Я зрозуміла, що таке не можна робити зі своїм організмом. Я прибрала все борошняне... Я зрозуміла, що правильне харчування, здоровий спосіб життя і сон допомагають", - розповіла Ксенія.
Хто така Ксенія Мішина
- Мішина-відома українська актриса. Популярність їй принесли численні ролі в кіно, зокрема, у серіалі "Кріпосна".
- Крім того, Ксенія - переможниця третього сезону "Танців з зірками". Її партнером був Євген Кот.
- А нещодавно відгримів фінал шоу "Холостячка", на якому Ксенія Мішина шукала свою другу половинку.
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