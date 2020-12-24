Актриса зізналася, що навіть вдалася до жорсткої дієти.

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Українська актриса і "холостячка" Ксенія Мішина колись за вагітність набрала 30 кілограмів.

В програмі "Зірковий шлях"зірка розповіла, як їй вдалося скинути зайву вагу.

Читайте такожНадихаємося: названо зірок, які екстремально схудли у 2020 році"Єдине в тій ситуації, що повернуло мене в мою вагу, - це біг. Мінімум я бігала 40 хвилин, а максимум навіть годину або одну годину і двадцять хвилин", - поділилася Мішина.

Актриса зізналася, що навіть вдалася до жорсткої дієти.

"Я пам'ятаю, що я вичитала десь дієту 200 грамів рису і грейпфрутовий фреш. На третій день я просто звалилася. Я зрозуміла, що таке не можна робити зі своїм організмом. Я прибрала все борошняне... Я зрозуміла, що правильне харчування, здоровий спосіб життя і сон допомагають", - розповіла Ксенія.

Хто така Ксенія Мішина

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Автор: Ольга Робейко