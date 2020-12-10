Леся постала в новому образі / instagram.com/lesia_nikituk
Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона постала в блискучій міні-сукні і червоних ботильйонах. Поруч з нею стояла ще одна дівчина в схожому вбранні. Вони робили селфі біля дзеркала, а хтось встиг сфотографувати їх за цим заняттям.
"Йди на другий сезон Холостячки", "Супер", "Нереально красива. На підборах просто королева", - написали фанати.
Леся постала у відвертому вбранні / instagram.com/lesia_nikituk
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