Співачка "шифрувалася", проте усе ж не змогла приховати зустрічі з бізнесменом.

"Холостячку" Злату Огнєвіч помітили на побаченні з учасником шоу. Фінал проекту тримається у таємниці, проте співачка та 37-річний бізнесмен "попалися". Головна героїня реаліті пішла до ресторану разом з одним зі своїх фаворитів.

Співачка та учасник шоу засвітилися в ресторані, вони намагалися приховати цей факт, проте самі ж видали таємницю в Instagram Stories.

Так, Огнєвіч та Андрій Хветкевич майже одночасно опублікували в Stories відео з ресторану у Києві. Вони не показували один одного та ніби приховували, що відпочивають разом. Проте "Холостячку" та її фаворита видали меблі та стіл ресторану.

З їх Stories зрозуміло - Огнєвіч та Хветкевич були на побаченні та весело проводили час. Співачка хвалила ресторан за автентичний дизайн, а бізнесмен відзначив смачні страви закладу.

Фанати прийшли у захват від того, що пара засвітилася на побаченні. Проте не усі повірили в такий збіг обставин. Можливо, так Огнєвіч лише підігріває інтерес до проекту, адже фінал ще не вийшов в ефір.

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Автор: Поліна Кузенко