У першому випуску сезону всіх учасниць заінтригував загадковий хлопчик, який записав звернення.

У першому ефірі романтичного реаліті шоу "Холостяк", який відбувся 28 жовтня, раптово "з'явився" син головного героя. Хлопчик, дуже схожий на Алекса Топольського, записав відеозвернення до однієї з учасниць. Дівчата дуже здивувалися, так як спочатку повідомлялося, що у героя немає дітей.

У другому ефірі шоу з'ясувалося, що загадкова дитина - це хрещений син Алекса. А чутки про те, що це син Топольського, пустила учасниця Оля заради жарту. Ось як дівчина прокоментувала ситуацію у другому випуску:

"Я хотіла розіграти дівчаток і сказала, що у тебе є син. Але тут реакція пішла. Я планувала розповісти їм, але забула".

Нагадаємо, у другому епізоді шоу "Холостяк" Алекс Топольський попрощався з рекордною кількістю дівчат.

Холостяк 2022 - де і коли дивитися

Новий сезон" Холостяка" виходить по п'ятницях в 19:00 на телеканалі СТБ. 3 випуск 12 сезону "Холостяк" покажуть на СТБ 11 листопада.

Відзначимо, що цей сезон відзняли ще до 24 лютого. Спочатку його планували показати навесні, проте прем'єру відклали на невизначений час через повномасштабне вторгнення РФ. Потім творці заявили, що покажуть "Холостяк-12" восени і призначили дату прем'єри - 30 вересня. У цей день за кілька годин до початку шоу в прес-службі телеканалу повідомили, що прем'єра знову відкладається "з виробничих причин". Перший епізод вийшов 28 жовтня.

Також УНІАН писав, що названі найбільш ймовірні претендентки на перемогу в"Холостяку".

Вас також можуть зацікавити новини: