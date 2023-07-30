Учасник "Україна має талант" так і не зумів пояснити, навіщо просив зірок платити за участь у концерті.

Вокаліст Микита Прилуцький, який писав українським зіркам і пропонував їм купити можливість виступити на "благодійному" концерті, прокоментував скандал. У бесіді з журналісткою УНІАН Танею Поляковською учасник шоу "Україна має талант" заявив, що організатор заходу нібито не він.

Спочатку Прилуцький намагався розповідати про концерт, але швидко почав запинатися і плутатися. А коли він почув питання, на які потрібно давати чіткі і розгорнуті відповіді, бажання вести бесіду у нього зникло.

"У нас там артисти, так... Як би ось так. Дивіться, у нас є... Організатор не я... У нас йде оплата від артиста, так. Благодійний. Вибачте, я не дуже хочу пояснювати це вам", - заявив Прилуцький.

Вокаліст не зумів пояснити, чому артисти повинні платити за участь у "благодійному" концерті. Він декілька разів заявив, що не хоче спілкуватися на цю тему.

"Хотів дати (контакти організаторів концерту - УНІАН), але не дам, тому що цього вам не потрібно знати... Я не буду вам нічого розповідати. Я не хочу з вами спілкуватися. Це не таємний івент, просто я не хочу з вами спілкуватися. Я вас не знаю", - зазначив чоловік.

Скандал навколо "благодійного" концерту - з чого все почалося

Раніше УНІАН повідомляв, що Микита Прилуцький почав писати українським зіркам, пропонуючи їм участь у "благодійному" концерті, на якому нібито збиратимуть гроші для допомоги дітям з Бахмута.

Вокаліст стверджував, що хедлайнером заходу стане Олег Скрипка. Однак команда співака вже відреагувала на скандал і заявила, що все це брехня. "Ми в таких заходах участі не беремо. Це офіційна інформація від прес-служби артиста. Я прошу вас передати організатору (концерту, - УНІАН), який собі там щось придумав, що якщо він буде займатися таким шахрайством, ми подамо позов до суду", - зазначили представники Скрипки.

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