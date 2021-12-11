У пост-шоу стало відомо, що стосунки Злати Огневич і Андрія Задворного не склалися - пара розлучилася. Однак є інше питання - хто ж забрав серце "Холостячки"?

Українська співачка Злата Огневич у фіналі романтичного шоу "Холостячка" вибрала Андрія Задворного. Однак їхня історія не склалася. Після шоу зірка зблизилася з іншим учасником.

На пост-шоу "Холостячки" Задворний повідомив, що за час реальних стосунків він охолов, припинив відчувати те, що відчував, його закоханість пройшла.

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Зізнання Задворного поранило "Холостячку", але в той момент з'явився інший учасник – Максим Тарапата. Саме він став підтримкою Огневич після розриву з обранцем. Тарапата запрошував її на побачення, катав по місту ночами, дарував квіти.

"Так, у мене є почуття. Я дуже радий, що у нас такі стосунки, що ми один одного підтримуємо", – поділився Максим Тарапата в пост-шоу.

Спільне фото зі Златою і Максом опублікував і ведучий проекту Григорій Решетник з неоднозначним підписом: "Злата Тарапата або Тарапата Злата".

Натяків на те, що саме з ним співачка почала новий роман, було багато – пару зустрічали під час прогулянки Києвом.

Пара стверджує, що поки говорити про кохання між ними рано. Однак Тарапата не виключає того, що їх дружба може трансформуватися в справжні почуття. Зараз він дає час екс-холостячці, щоб її рана загоїлася.

Нагадаємо, Максим Тарапата покинув проект "Холостячка" за крок до фіналу, в 11 випуску. Огневич відпустила його після знайомства з батьками зі словами, що "не може відповісти такою ж взаємністю".

Тоді чоловік зізнався, що часом йому було боляче і нелегко через ревнощі до інших учасників. Відразу після 11 випуску Тарапата розповів, що "вдячний за кожну хвилину, яку провів зі Златою Огневич". Він написав, що в їх "історії на проекті була поставлена крапка", але йому є що сказати. Схоже, так Максим натякав, що спілкування зі співачкою продовжилося в реальному житті.

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Автор: Вікторія Гордієнко