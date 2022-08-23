Ролик зі святкування опублікував український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв.

У тимчасово окупованому Криму на одному з весіль включили відому пісню Софії Ротару - "Одна калина". Український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв опублікував відео, зняте під час урочистості. На ролику видно, що гості не тільки веселяться під легендарну пісню, але ще і голосно підспівують.

"Сезон кримських весіль на підтримку повернення України до кордонів 1991 року триває. На черзі хореографічний номер "І Україна, бо в нас іншої нема". Присвячується Збройним силам України", - написав Пашаєв.

Повідомляється, що весілля відбулося в Акмесджиті (Сімферополь).

Раніше Осман Пашаєв говорив, що українські треки для кримських татар - принципова політична позиція, яку вони не бояться відкрито демонструвати в суспільстві.

Нагадаємо, в мережу "злили" фото Софії Ротару в молодості.

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