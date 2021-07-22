За словами лікаря-пульмонолога, в легенях у співачки відбувається наростання рідини, а також збільшуються порожнини деструкції.

У російської співачки Марини Абросімової, більш відомої як МакЅим, значно погіршився стан здоров'я у порівнянні з першою комп'ютерною томографією.

Лікар-пульмонолог В'ячеслав Овечкін розшифрував Telegram-каналу Life Shot результати останньої комп'ютерної томографії, проведеної співачці напередодні.

"По-перше, відбувається наростання рідини до 600 мл (при обстеженні від 5 липня було 200 мл, потім зросло до 400 мл). По-друге, збільшення порожнин деструкції. Це говорить про руйнування легенів. Поліпшення тільки в тому, що зліва інфільтрація менше. Це може говорити про те, що ковід йде на другий план. А характер зміни справа говорить про приєднання вторинної інфекції і що вона активно руйнує праву легеню. І легке після розпаду відновитися не може", - зазначив він.

Лікар допускає, що якщо порожнини будуть невеликими, то це ніяк не позначиться на стані МакЅим після одужання.

"Але збереження зони деструкції в нижній частці правої легені на тлі щільної консолідації - поганий показник. Це говорить про те, що там буде нова порожнина руйнування", - пояснив Овечкін.

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МакЅим госпіталізували: що відомо

Раніше в Instagram співачка писала, що здала тест на коронавірус, він виявився негативним. Але стан виконавиці погіршувався, не падала температура, її госпіталізували і виявили ураження легень від 40%.

19 червня представник співачки розповів, що її ввели в штучну кому "для більш ефективного лікування".

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Автор: Іван Бойко