Співачка приїхала в новий готель в Єгипті.

Українська співачка Ірина Білик приїхала з "ревізією" в новий готель в Єгипті.

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На одному з фото артистка позує з ресторатором Ектором Хіменес-Браво. Білик одягнена в сукню, наверх якої накинула парео. Також вона пов'язала на голові хустку і доповнила образ сонцезахисними окулярами.

"Яка краса! Боже, Ірину не впізнала, багатою буде", "Ірино, ви виглядаєте просто приголомшливо", "Яка красива", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич