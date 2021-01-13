Ізабель Гулар опублікувала фото з відпочинку.

Відома модель Ізабель Гулар опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку.

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На знімку вона позує оголеною, сидячи на камені. При цьому вона прикрила свої інтимні місця ногами і руками. Менше ніж за годину фото набрало понад 30 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

Шанувальники написали, що Ізабель виглядає приголомшливо. За їхніми словами, у неї гарне тіло.

Хто така Ізабель Гулар:

Ізабель народилася 23 жовтня 1984 року в Сан-Паулу, Бразилія

Вона більш відома як одна з ангелів Victoria's Secret

У 14 років переїхала до столиці штату Сан-Паулу, де почала працювати моделлю

Ізабель знімалася для обкладинок таких журналів, як GQ, Vogue, L'officiel, Marie Claire і Esquire

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Автор: Діана Могилєвич