Гулар роздяглася на фото / instagram.com/izabelgoulart
Відома модель Ізабель Гулар опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку.
Читайте такожНастю Каменських розкритикували за фото в купальнику
На знімку вона позує оголеною, сидячи на камені. При цьому вона прикрила свої інтимні місця ногами і руками. Менше ніж за годину фото набрало понад 30 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
Шанувальники написали, що Ізабель виглядає приголомшливо. За їхніми словами, у неї гарне тіло.
Гулар роздяглася на фото / instagram.com/izabelgoulart
Хто така Ізабель Гулар:
- Ізабель народилася 23 жовтня 1984 року в Сан-Паулу, Бразилія
- Вона більш відома як одна з ангелів Victoria's Secret
- У 14 років переїхала до столиці штату Сан-Паулу, де почала працювати моделлю
- Ізабель знімалася для обкладинок таких журналів, як GQ, Vogue, L'officiel, Marie Claire і Esquire
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram