Його машину занесло в замет після зіткнення.

Російський репер родом з України Баста днями потрапив в жорстку дорожньо-транспортну пригоду в Санкт-Петербурзі. Він на своєму авто Maybach зіткнувся з водієм Kia.

В результаті зіткнення автомобіль Басти занесло в замет, проте ні він, ні інший водій не постраждали.

Варто відзначити, що Василь Вакуленко (справжнє прізвище репера, - УНІАН) сидів на задньому сидінні Maybach під час аварії на Південній дорозі. Це і врятувало йому життя.

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Також російські ЗМІ повідомляють, що після ДТП він пішов у бік ресторану, а потім поїхав на іншому автомобілі.

Все сталося відразу ж після концерту - приблизно о 22:30. Тоді артист залишав "Газпром Арену" після свого пітерського виступу на 64 тисячі осіб.

Що відомо про Басту

Баста народився і виріс в Україні. Тут він давав численні концерти і збирав аншлаги. Але цього йому виявилося мало. Артист подався в Росію. У країні-агресора він не тільки виступав, а й був суддею талант-шоу.

Про повномасштабне російське вторгнення він мовчить. Однак після 2014 року він кілька разів їздив до незаконно анексованого Криму.

У 2021 році він приїжджав в Україну, де в одному з ресторанів стався інцидент між відвідувачем і його охороною. У 2022 році у Басти мав бути концерт у нашій країні, проте активісти його зірвали.

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