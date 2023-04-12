Артист вирішив перейти на бік зла.

Український співак Ярослав Малий, який є солістом груп "Токіо" і "Мачете", зібрався в Росію, незважаючи на те, що більше року тому вона напала на його рідну країну.

Так, Малий виступить в Санкт-Петербурзі, Москві, Астані та Алматі. На своїй сторінці в Instagram він видав, що таким чином нібито будує храм єдності, любові, чистоти і добра.

"Нам з дитинства кажуть, що цей світ такий, який він є. Ми маленькі люди і не можемо його змінити. Що ненависть, страх, злість – це нормально. Це не так, все в наших силах. Ми будівельники Всесвіту і творці. Нам час прокидатися. Ми потрібні один одному. Це єдина причина, чому ми це робимо", – приголомшив заявою Малий.

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Варто відзначити, що під його постом регулярно з'являються гнівні коментарі від українців, проте артист їх видаляє. Тому там можна помітити тільки хвалебні оди з боку жителів країни-агресора.

Що відомо про Ярослава Малого

Артист народився в Кривому Розі, проте будувати кар'єру вирішив в РФ. У 2015 році він повернувся на батьківщину і навіть записав музичний альбом, де розповів про війну в Україні. При цьому в 2019 році він продовжив виступати в Росії.

Нагадаємо, що стало з Ярославом Малим за останні роки.

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