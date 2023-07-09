Співачка зустрілася з дітьми та своїм чоловіком.

Українська співачка Камалія захопила мережу новим фото. Вона показала, як зустрілася зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром та доньками. Нещодавно Камалія розповідала, що розлучається з коханим після 20 років шлюбу, а нині ж вони знову продемонстрували ідилію.

На фото Камалія позує поруч з чоловіком. Він ніжно обійняв її за талію. Подружжя посміхалося та мало щасливий вигляд. Доньки Камалії також не приховували веселощів. Дівчатка дивилися у камеру, не приховуючи посмішок.

"А я поїхала обійняти, розцілувати своїх дівчаток. Щаслива відчувати гордість за них на батьківському дні у школі! Дівчатка дуже сумують за Україною і мріють хоч ненадовго приїхати, а тато пообіцяв дуже скоро виконати їх невеличку мрію", - розповіла Камалія.

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Вона нічого не стала говорити про стосунки з чоловіком. Втім, коментатори усе одно почали про це питати. Фани пишуть:

"Я дуже рада бачити вашу родину у повному складі"

"Ніби й не розлучаються, кохання в очах!"

"Які ви гарні, щасливі, усі разом. Нехай здійснюються ваші мрії!".

Що відомо про стосунки Камалії та Захура

У квітні Камалія розмістила в Instagram допис, у якому повідомила про розлучення з чоловіком. Ця новина засмутила багатьох фанів співачки, адже вона та її обранець прожили у шлюбі 20 років та завжди мали вигляд ідеальної пари.

Після заяви про розлучення Камалія розповіла, де і з ким живуть її дочки. Вона народила від мільярдера двох дівчат - Мірабеллу та Арабеллу. Нині вони вирушили до Лондона разом з батьком. Там доньки Камалії вже почали навчатися.

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