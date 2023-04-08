Співачка визнає, що на неї чекає лікування.

Співачка Настя Каменських, яка майже втратила голос, вперше вийшла на сцену після того, як розповіла про проблеми зі здоров'ям. Проте вона не могла виступати як раніше.

На своїй сторінці в Instagram вона показала відео з концерту. Співачка виступала на благодійному заході "Музика війни". Вона не стала відмовлятися від концерту, проте розуміла, що не зможе довго співати.

Каменських розповіла, що її виступ був коротким. Вона не змогла повноцінно співати, на неї ще чекає лікування. Проте співачка вдячна фанатам за підтримку.

Відео дня

"Хоч сьогодні мій виступ був дуже коротким та, як ви бачите на відео з виступів, можливість співати ще не повернулася до мене на всі 100%. Але я вдячна вам за всю любов і підтримку, яку відчула сьогодні на сцені перед вами. Вже незабаром моє лікування буде завершене, робота зв’язок відновиться і ми ще потужніше заспіваємо на концертах в рамках туру "Я - Україна", адже це будуть великі концертні виступи з новими піснями, вашими улюбленими хітами та головне: живим звуком! Я дуже чекаю на вас", - написала Каменських.

Реакція коментаторів

Фанати підтримали Каменських, проте співачці порадили не ризикувати своїм здоров'ям. Коментатори вважають, що їй потрібно думати про лікування, а вже потім починати виступати. Вони пишуть:

"Потрібно вилікуватись! До кінця! Нехай мама тобі розкаже, це серйозно! Не йди на жертви, ти з голосом не жартуй! Я колись також втратила голос після гастролей, і більше не співаю"

"Хм, концерт. Може лікуватися спочатку треба, а потім з людей гроші брати?"

"Навіщо виходити на сцену, коли дійсно є проблеми з голосом, ще і купа концертів? Як ви збираєтеся це все відпрацювати?".

Що сталося з Каменських

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Каменських серйозно захворіла. Співачка розповіла, що майже втратила голос через новоутворення в голосових зв'язках. Тоді вона також повідомляла, що їй потрібно пройти курс лікування.

Згодом Каменських у сльозах показала відео з лікарні. Вона проходить інтенсивне лікування. Співачці робили не зовсім приємні процедури.

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