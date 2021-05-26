Репера запідозрили в романі з моделлю Іриною Шейк.

Американського репера Каньє Уеста запідозрили в любовних зв'язках з моделлю Іриною Шейк.

Про це повідомляє The Sun.

В Instagram-акаунті DeuxMoi про зірок шоу-бізнесу анонімне джерело розмістило публікацію, в якій розповіло, що Уест проводить час з Шейк.

"Каньє Вест тепер таємно зустрічається з Іриною Шейк, матір'ю дитини Бредлі Купера. Я не знаю, чи можна назвати це відносинами, але у них безумовно виник інтерес один до одного", - прокоментували адміністратори DeuxMoi.

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Відзначимо, що Шейк неодноразово брала участь в різних проектах репера. Можливо, саме під час одного з таких заходів у них і виникла іскра. Хоча самі зірки поки ніяк не коментують чутки про свої стосунки.

Якщо знаменитості підтвердять ці чутки, то Каньє досить швидко знайшов заміну своїй дружині Кім Кардашьян, з якою зараз перебуває в шлюборозлучному процесі.

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Автор: Діана Могилєвич