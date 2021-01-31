Дружина українського співака Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова показала вагітний животик.
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У своєму Instagram вона оприлюднила знімок з басейну. На фото дівчина позує в чорному суміжному купальнику, крізь який злегка випирає її животик.
"Перший триместр вагітності я практично не рухалася і відчувала, як мені не вистачає навантаження і активностей. Оскільки ходити в тренажерний зал вагітним не можна, я вирішила ходити в басейн. І чоловік мене підтримав. Йому плавання також дуже корисно", - написала Репяхова.
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