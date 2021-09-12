12 вересня Осадча відзначає своє 38-річчя.

Українська телеведуча Катя Осадча сьогодні, 12 вересня, відзначає своє 38-річчя. Вона відома як ведуча програми "Світське життя", але мало хто знає з чого починався її творчий шлях.

Катя Осадча народилася в 1983 році в Києві. Ще в шкільні роки вона захоплювалася музикою і танцями. Вже в 13 років Осадча вирішила підкорювати світ як модель. Закінчивши модельну школу, майбутня телеведуча вирушила на три місяці на зйомки в Токіо. Пізніше були зйомки в Німеччині, Англії, Франції. Випускні іспити в школі здала екстерном через напружений знімальний графік в Парижі. У 18 років Катя завершила свою модельну кар'єру і повернулася до Києва.

У 2001 році Осадча вийшла заміж за депутата Олега Поліщука і народила йому сина Іллю. Але шлюб довго не тривав і в 2004 році подружжя розлучилося. Після народження сина Катя вирішила спробувати себе в ролі журналіста. Катя почала старанно вивчати українську мову і розвивати свою дикцію.

Вперше на телеканалі вона з'явилася в 2005 році в програмі "Світські хроніки". У 2007 році стала ведучою програми "Світське життя" на Першому національному. З серпня 2008-го програма почала виходити на телеканалі "1+1".

Читайте такожСергій Шнуров проговорився, що втретє став батькомЗ 2012 року Осадча стала незамінною ведучою програми "Голос країни". Разом з Юрієм Горбуновим вони наближали учасників до заповітної мрії. Саме на цьому проекті у них і розгорівся роман, за яким спостерігала вся країна. Вже в 2017 році телеведуча вийшла заміж за свого колегу Юрія Горбунова. Через чотири місяці після весілля у пари з'явився син Іван, а в серпні 2021 року на світ народився малюк Данило.

Цікаво, що Катя Осадча і Юрій Горбунов - це приклад для багатьох сімей. Адже вони разом не тільки на роботі, але і вдома. Також цікаво, що Горбунов двічі був присутній на пологах і бачив, як народжувалися їх з Катею малюки.

У день народження Осадчої Юрій вже встиг порадувати свою дружину шикарним букетиком, який подарував їй з самого ранку.

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Автор: Діана Могилєвич